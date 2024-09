10.09.2024 09:03 Trotz durchwachsener Eislöwen-Vorbereitung: Sundblad heiß auf Saisonstart

Die Dresdner Eislöwen starten am Wochenende in die neue Saison. Trotz eher mäßiger Ergebnisse in der Vorbereitung ist Coach Niklas Sundblad aber nicht bange.

Von Enrico Lucke

Dresden - Die Vorbereitung ist abgeschlossen. Sechs Spiele, zwei Siege, ein Torverhältnis von 13:20. Das sind die nüchternen Zahlen und Eislöwen-Coach Niklas Sundblad (51) ist froh, dass jetzt die Saison beginnt ...

Coach Niklas Sundblad (51, M.) weist seine Eislöwen ein - und sah in der Vorbereitung vor allem eine "stabile Defensive". © Lutz Hentschel "Wir haben uns bewusst in der Vorbereitung starke Gegner ausgesucht", so der 51-Jährige. Deshalb ist er insgesamt mit der Entwicklung zufrieden. Defensiv stand sein Team über weite Phasen deutlich stabiler. Vorn hätte es etwas mehr Tore geben können. "Gegen Regensburg muss es bissel besser sein", räumt der Schwede ein. "In den anderen Partien war es schwer, ein Tor zu schießen. Gerade gegen Kassel waren wir ziemlich tief in der Trainingsperiode. Ich mache mir aber keine Sorgen. Wir haben genügend Knipser in der Truppe." Sein größter Wunsch wäre es aktuell, dass die Verletzten endlich wieder zur Verfügung stehen. David Rundqvist (31), Simon Karlsson (31) und Tomas Andres (28) fehlen. "Gerade Tomas macht einen Unterschied auf der Centerposition", so Sundblad. "Mit großer Wahrscheinlichkeit werden sie aber am Auftakt-Wochenende nicht zur Verfügung stehen." Heißt: am Freitag daheim gegen Rosenheim (19.30 Uhr) sowie am Sonntag in Ravensburg (18.30 Uhr).

Titelfoto: Lutz Hentschel