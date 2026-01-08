Trotz sportlicher Krise: Eislöwen mit starkem Zuschauer-Backup

Dresden - Sportlich läuft es nicht bei den Eislöwen . Dresden ist abgeschlagenen Letzter in der DEL. Das Winter Game am Samstag dürfte das letzte Highlight werden. Aber auf eines können sich die Dresdner verlassen: ein enormes Zuschauerinteresse. Nicht nur, dass die Heimspiele nach wie vor bestens besucht sind. Auch DEL-TV-Partner "MagentaSport" zeigt sich überaus zufrieden.

Blick durch die Kamera: Die Eislöwen-Spiele haben eine große Reichweite. © IMAGO/Pius Koller

"Wir sehen bereits seit Saisonbeginn an den Reichweiten, dass die Spiele von Aufsteiger Dresden konstant sehr gut angenommen werden. Die Eislöwen spielen im Zuschauer-Ranking von MagentaSport um eine Playoff-Teilnahme", sagte Stefan Thelen, bei der Telekom zuständig für Sport-Content, insbesondere "MagentaSport".

"Wir leiten daraus zum einen ein großes Eishockey- und Sport-Interesse in der Region ab. Wir glauben auch, dass wir mit MagentaSport und unseren Standards in der Produktion und der redaktionellen Begleitung aller Spiele die Dresdner Fans mit unserer Art der Berichterstattung überzeugen", ergänzte Thelen. Auch bei der DEL denkt man ähnlich.