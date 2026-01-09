Eislöwen fiebern dem Winter Game entgegen: Kindheitstraum wird wahr

Dresden - Mit Schneefall und Minustemperaturen werden die Rahmenbedingungen für das DEL Winter Game am Samstag (17 Uhr/MagentaSport) zwischen den Eislöwen und den Eisbären Berlin im Rudolf-Harbig-Stadion frostig, doch die Herzen aller Beteiligten sind schon vor dem Highlight des Jahres heiß.

Eislöwen-Verteidiger Alec McCrea (30) fiebert dem Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion schon seit Monaten entgegen. © Steffen Füssel

"Jedes Kind träumt von einem solchen Outdoor-Spiel, wenn man mit Eishockey beginnt. Seit wir im Sommer davon erfahren haben, fiebern wir alle dieser Partie entgegen", macht Verteidiger Alec McCrea (30) klar.

Seine Eltern bestaunten am Mittwoch im Rahmen der Pressekonferenz die Location, die mit 32.000 Zuschauern gefüllt sein wird, und waren beeindruckt. Sie sind extra aus Kalifornien angereist, um dieses einmalige Spiel ihres Sohnes live mitzuerleben.

Sportlich scheinen die Rollen klar verteilt, sind die Eisbären der klare Favorit, doch die besonderen Umstände des Spiels könnten die Karten ganz neu mischen.

"Schon allein die Geräusche, die man auf dem Eis und rundherum hört, erinnern mich an meine Kindheit. Die Kälte, die Energie im Stadion, das Wetter, alles ist anders als bei einem normalen Spiel", weiß Eislöwen-Trainer Gerry Fleming (58).

Für den Kanadier ist es bereits das dritte Outdoor-Game, er hat 2017 und 2018 schon zwei als Coach der Bakersfield Condors in der AHL erlebt.