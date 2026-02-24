Und noch einer! Nächster Star verlässt die Eislöwen vorzeitig

Dresden - Am Montag eröffneten die Dresdner Eislöwen im Neustädter Krankenhaus ein echtes Eislöwen-Familien-Zimmer für werdende Eltern. Für C.J. Suess (31) kam das etwas mehr als drei Monate zu spät. Der US-Amerikaner wurde Ende November 2025 Vater eines Mädchens. Die kleine Colby JoAnne wird aber nicht in Dresden aufwachsen. Denn der Stürmer ist der nächste, der die Fliege macht.

Der US-Amerikaner C.J. Suess (31, l.) ist bereits der vierte Abgang im Februar © Matthias Rietschel

"Die Situation hat sich in den vergangenen Tagen sehr kurzfristig entwickelt. C.J. hat uns mitgeteilt, dass er aus familiären Gründen in die USA zurückkehren möchte. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft", erklärt Eislöwen-Sportdirektor Jens Baxmann (40).

Hauptgrund für die Vertragsauflösung soll tatsächlich die Tochter des US-Amerikaners sein, die in Suess' Heimatland aufwachsen soll.

Aber Baxmann machte schon zuletzt beim Abgang von Travis Turnbull (39) klar: "Wir möchten die neue Spielzeit mit einem verjüngten Kader fortsetzen."

Den Anfang machte Tariq Hammond (32) Anfang Februar, es folgten Andrew Yogan (34) und eben Turnbull.