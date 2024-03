"Zu viele einfache Fehler": Eislöwen stehen mit dem Rücken zur Wand

US-Boy Justin Florek (33, M.) ließ einige gute Einschussmöglichkeiten liegen. © Mario Wiedel

Zugegeben, es gab gute Szenen, aber Travis Turnbull (37) & Co. spielen so weiter wie in der Hauptrunde. Anfangs ohne Konzept vorm gegnerischen Tor. Als die Lücke gefunden wurde und man in Führung ging, beschenkte man Selb und musste am Ende zweimal einem Rückstand hinterherlaufen.



Der Schwede David Rundqvist (31) gehörte zu denen, die wenigsten ackerten. Aber auch der Torschütze zum 2:2 gestand am Ende: "Ich denke, wir waren das bessere Team, aber wir machen viel zu viele einfache Fehler."

Dies musste auch sein Coach so von der Bande erkennen: "Leider kassieren wir aus zwei Kontern durch eigene Fehler zwei Gegentore. Wir kommen aber zum Ausgleich und dann rutscht unglücklich wieder einer rein."