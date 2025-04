Steigt die DEG doch nicht ab? Düsseldorfer Danny aus den Birken will das verhindern

Düsseldorf/Ravensburg/Dresden - Am 7. März versank die Düsseldorfer EG im Tal der Tränen. Der Traditions- Eishockeyklub stieg sportlich aus der deutschen Elite-Liga DEL ab. Doch mehr als einen Monat später darf das Team vom Rhein plötzlich wieder vom Klassenverbleib träumen. Der Düsseldorfer Danny aus den Birken (40) will das verhindern!

Für die Düsseldorfer EG war am 7. März der Abstieg aus der DEL eigentlich besiegelt. Jetzt darf das Team wieder hoffen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Seit Freitagabend steht fest, dass sich eine Etage tiefer im Finale der Playoffs in der DEL2 die Ravensburg Towerstars und die Dresdner Eislöwen gegenüberstehen.

Doch: Nur die Sachsen planen für die DEL, haben eine nötige Bürgschaft hinterlegt und die Lizenz beantragt. Sollte Ravensburg die Finalserie (best of seven), die am 17. April in der Nähe vom Bodensee startet, gewinnen, bleibt die DEG in der DEL. Die Württemberger haben keine Lizenz für einen Aufstiegsfall beantragt.

Für den Sport wäre es kein gutes Zeichen, denn es wäre bereits das dritte Mal in Serie, dass der Meister aus der DEL2 nicht aufsteigt, obwohl es sportlich möglich ist. Viele Jahre gab es diese Chance gar nicht, war die DEL sozusagen eine geschlossene Liga, in die man sich nur einkaufen konnte, wenn ein anderes Team pleite war.

Einer, dessen Herz jetzt zerrissen sein müsste, ist der langjährige Nationalmannschafts-Goalie aus den Birken. Denn der Torhüter ist gebürtiger Düsseldorfer, steht jetzt allerdings bei den Dresdnern zwischen den Pfosten.