Stadt stellt sich quer: DEL2-Standort Crimmitschau vor dem Aus!

Er war am Vormittag aus Innsbruck nach Crimmitschau gedüst , um sich pünktlich am Marktplatz einzufinden. Und stand am Ende genauso im Regen, als "Für Crimmitschau"-Stadtrat Andreas Osse, Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann und Eispiraten-Gesellschafter sowie Teammanager Ronny Bauer resigniert aus der Ratsversammlung kamen.

Nachdem man sich gesammelt hatte, erklärte Buschmann gegenüber TAG24

"Ich bin geschockt über die Gesamtsituation. Wir warten auf die schriftliche Bestätigung am Mittwoch und werden uns dann intern und am Abend mit unseren Sponsoren beraten."

Dabei wird eventuell auch zur Sprache kommen, wieso bei der Stadtratssitzung zum Nutzungsvertrag für die Eispiraten GmbH die Vorstände vom ETC mit anwesend waren.

Will hier jemand den Eispiraten den Schläger zwischen die Schlittschuhe schmeißen?

Stadtrat Heiko Gumprecht (AfD) erklärte in einer ersten Reaktion am Dienstagabend: "Es gab keinen Beschluss! Es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Oberbürgermeister André Raphael und Herr Gerth (Matthias Gerth, Vorstand ETC Crimmitschau/d. Red.) die Spielbetriebs GmbH abwickeln und einen Neuanfang in der Regionalliga wollen. Eine rationale Lösung für den DEL2-Standort Crimmitschau gibt es in meinen Augen nicht mehr, so traurig das ist. Denn der OB scheint an keiner Lösung für DEL 2, in Crimmitschau, interessiert zu sein. Das Paradoxe in meinen Augen, Eishockey (ETC) will Eishockey (EPC) ersetzen."

Sollten die Stadtoberen am Dienstagabend das Ende von DEL2-Eishockey in Crimmitschau besiegelt haben, gibt's künftig aber vermutlich auch keine netten PR-Auftritte mit Ministerpräsident und Co. mehr.

zuletzt aktualisiert: 22.36 Uhr