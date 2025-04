Stadionstreit eskaliert! Ziehen die Eispiraten nach Chemnitz um?

Die aktuelle Spielstätte der Eispiraten: Das Kunsteisstadion am Sahnpark in Crimmitschau. © Ralph Kunz

In einer Mitteilung an ihre Sponsoren, die TAG24 vorliegt, haben die Eispiraten am Freitagabend über die vertrackte Situation beim Abschluss eines neuen Nutzungsvertrags für die Spielstätte im Kunsteisstadion am Sahnpark informiert.

Demnach soll am 15. April im nichtöffentlichen Teil der Stadtratssitzung mit Stadtverwaltung, Stadt und Eispiraten über eine finale Lösung gesprochen werden.

"Einig ist man sich, dass die Eispiraten die Finanzierung und Umsetzung der Flex-Bande und der LED-Beleuchtung übernehmen. Einig ist man sich auch über eine fünfjährige Reduzierung der Mietzahlung seitens der Eispiraten an die Stadt. Nicht einig ist man sich zum Thema zur Erbringung von Sicherheiten, welche von der Stadt an die Eispiraten gefordert werden", heißt es im Sponsorenrundschreiben.

Aus Sicht der Eispiraten könne es keine Extra-Sicherheiten geben, da man komplett mit der Umsetzung der Bande und der LED-Beleuchtung in Vorleistung ginge.