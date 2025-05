Kieferbruch! Deutschland-Star bei Eishockey-WM schwer verletzt

Aarhus (Dänemark) - Im letzten deutschen Spiel bei der diesjährigen Eishockey-WM wurde DEB-Spieler Marc Michaelis (29) am Dienstag von einem Puck im Gesicht getroffen und musste blutend vom Eis. Jetzt stellt sich heraus, dass die Verletzung noch schlimmer als angenommen war: Der deutsche Assistenzkapitän hat sich den Kiefer gebrochen!

Michaelis hatte in der 42. Minute der Partie gegen Dänemark einen Puck ins Gesicht bekommen und war sofort vom Eis gegangen, um die stark blutende Wunde versorgen zu lassen. Das Spiel musste zudem kurz unterbrochen werden, um das Blut vom Eis zu entfernen.

Bereits am Mittwoch sei der 29-Jährige in Aarhus operiert worden und reise zeitnah nach Mannheim zurück, um dort seine Reha zu absolvieren.

Das teilten sowohl der DEB als auch Michaelis Klub, die Adler Mannheim, am Donnerstagvormittag mit.

DEB-Stürmer Marc Michaelis (M.) konnte das deutsche Vorrunden-Aus bei der WM auch nicht verhindern. © Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Draußen musste der Angreifer dann mitansehen, wie das DEB-Team die zwischenzeitliche 1:0-Führung noch aus der Hand gab.

Im Penalty-Schießen verlor Deutschland gegen Gastgeber Dänemark mit 1:2 und scheiterte so trotz des starken WM-Starts mit drei Siegen in drei Spielen zum ersten Mal seit 2018 bereits in der Vorrunde.

Am Abend wurde der Mannheimer Kapitän dann in die Klinik in Aarhus gebracht und der Kieferbruch diagnostiziert - nach dem verpassten Minimalziel Viertelfinale die doppelte Strafe für den deutschen Nationalspieler.

Wie lange Michaelis nach seiner Operation ausfallen wird, ließen die Adler offen, bis zum DEL-Start im September sollte der 29-Jährige aber auf jeden Fall wieder auf dem Eis stehen können.