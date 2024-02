Überall Blut: Kufe schlitzt Eishockey-Olympiasieger das Ohr auf!

Lausanne (Schweiz) - Schockmoment beim Eishockey ! Der finnische Nationalspieler Teemu Hartikainen (33) wurde beim Spiel seines Klubs Genève-Servette HC gegen den Lausanne HC von einer Kufe am Ohr getroffen und verlor viel Blut. Der Vorfall weckte schlimme Erinnerungen an den Tod von Adam Johnson (†29) im Oktober.

Der finnische Nationalspieler Teemu Hartikainen (33, v.) wurde unglücklich von einer Kufe am Kopf getroffen und verlor eine Menge Blut. © Vesa Moilanen / Lehtikuva / AFP

Das Derby zwischen den beiden Schweizer Eishockeyklubs musste in der 15. Minute unterbrochen werden: Der Schlittschuh von Lausanne-Verteidiger Christian Djoos (29) traf Servette-Stürmer Hartikainen bei einem Zweikampf an der Bande am Kopf.

Sofort lief eine Menge Blut auf das Eis, die Hand des Finnen ging zu seinem Gesicht und er wurde umgehend vom Eis und in ein Krankenhaus gebracht.

Für alle Beteiligten ein absoluter Schreckmoment: "Alle bekamen Angst, vor allem wegen der tragischen Ereignisse in England zu Beginn der Saison", schrieb der Genfer Klub auf seiner Homepage.

Dort war im Oktober der amerikanische Eishockey-Profi Adam Johnson gestorben, nachdem ihm eine Kufe die Kehle aufgeschlitzt hatte.

Doch im Fall Hartikainen gab es glücklicherweise schnell Entwarnung: Es bestand keine Lebensgefahr, der Schlittschuh hatte "nur" sein Ohr getroffen.