Er spielte auch in Deutschland: Eishockey-Star (†33) stirbt bei Verkehrsunfall

Victoria (Kanada) - Die Eishockey-Welt trauert: Mike Hammond (†33), der auch schon in Deutschland gespielt hat, kam bei einem Unfall ums Leben.

Mike Hammond (†33) war dafür bekannt, besonders fair zu sein. Jetzt ist er bei einem Unfall gestorben. © JOE KLAMAR / AFP

Wie sein letzter Klub Nottingham Panthers mitteilte, starb der Eishockey-Star am Mittwoch nach einem Verkehrsunfall am Shawnigan Lake auf Vancouver Island im Westen Kanadas.

Mike Hammond stammte aus Brighton (Vereinigtes Königreich), wuchs aber in Victoria auf, der Hauptstadt des kanadischen Bundesstaates British Columbia auf Vancouver Island.

Dort spielte er in verschiedenen der zahlreichen kanadischen Juniorenmannschaften und entwickelte sich in verschiedenen Eishockey-Klubs in British Columbia zu einem Top-Eishockeyspieler.