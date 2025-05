Eishockey-WM 2025: Alle Spiele, Gruppen & Highlights - Das musst Du wissen

Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn wird einen Tag später, am 10. Mai um 16.20 Uhr ausgetragen.

Der Veranstaltungsort in Herning ist die Jyske Bank Boxen, die mit etwa 12.000 Zuschauerplätzen bei einem Eishockeyspiel etwas kleiner ist.

In beiden Städten werden sowohl die Vorrundenspiele als auch je zwei Viertelfinals ausgetragen. Die Halbfinals, das Spiel um Bronze und das Finale finden in Schweden statt.

Die IIHF Eishockey-WM findet dieses Jahr in Stockholm (Schweden) und in Herning (Dänemark) statt.

Um nach 56 Spielen den Weltmeister zu küren, treten zunächst 16 Teams in zwei Achtergruppen in der Vorrunde gegeneinander an.

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in der Vorrunde folgende Duelle: