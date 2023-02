Eishockey-Zoff! Nach Gejammer der DEL-Klubs: Jetzt schießen die Zweitligisten zurück!

Nach dem Gejammer der Augsburger Panther über den möglichen DEL-Abstieg schießen jetzt die Eishockey-Zweitligisten zurück.

Von Enrico Lucke

Neuss - Sind die Ab- und Aufstiegsregelungen zwischen der DEL und der DEL2 wirklich "ganz schlecht durchdacht", wie es der Sportmanager der Augsburg Panthers Duanne Moeser (59) behauptet?

Augsburgs Manager Duanne Moeser (59) behauptete, die Auf- und Abstiegsregelung zwischen DEL und DEL2 sei ganz schlecht durchdacht. © IMAGO / Beautiful Sports "Wie stellt man ein Team zusammen, wenn man nicht mal weiß, in welcher Liga man spielt, wer will zu einem Team kommen, ohne zu wissen, wo man spielt? Das ist eine harte Situation", so beklagte sich sein Coach Kai Suikkanen (63). Die Panthers sind derzeit 14. der DEL und stehen vor dem Abstieg in die DEL2 - aber nur, wenn die Kassel Huskies, die Krefeld Pinguins oder die Dresdner Eislöwen Meister in der DEL2 werden (nur sie erfüllen die Aufstiegs-Kriterien).

Vereine wie Ravensburg oder Kaufbeuren könnten dies noch verhindern, wenn sie starke Play-offs spielen und den eigentlichen Favoriten Kassel vor der Ziellinie stoppen. Eishockey Eishockey-Fan provoziert mit N-Wort und bekommt sofort die Quittung! Ob sie dazu auf den letzten Drücker noch Spieler - zum Beispiel von DEL-Klubs aus Augsburg oder Bietigheim - verpflichten, wird sich zeigen. Selbst wenn Ex-Augsburgs-Coach Peter Russell (48) wieder Ravensburg trainiert, muss er nicht automatisch seine alte Mannschaft holen. Zumal er mit ihnen ja keinen Erfolg hatte. Der Klub hat zudem dieses Gerücht dementiert.

DEL2-Boss René Rudorisch: "Vielleicht muss ein Umdenken in der DEL stattfinden!"

Am 12. September 2018 unterzeichneten René Rudorisch (44, Geschäftsführer der DEL 2, M.) und Gernot Tripcke (54, Geschäftsführer der DEL, r.) die Auf- und Abstiegsregel. © IMAGO / Pressefoto Baumann Aber grundsätzlich dürfen alle Vereine bis zum 15. Februar 23.59 Uhr nachverpflichten und ihre Teams stärken. Man kann es als Wettbewerbs-Verzerrung bezeichnen, aber alle haben das gleiche Recht und jeder hat dieser Regelung zugestimmt. Kassel verfügte vor der Saison ohnehin über den stärksten und wohl mit Abstand teuersten Kader der DEL2, weil sie wieder aufsteigen wollen - so weit der Ist-Zustand. DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch (44) hat einerseits Verständnis für die schwierige Situation der Augsburger, fügt aber an: "Unser Absteiger in die Oberliga hat auch erst frühestens Ende Juni wirklich Planungssicherheit. Weil dann feststeht, ob der Oberliga-Meister überhaupt die Lizenzprüfung für die DEL überstanden hat." Eishockey Eishockey-Torwart bekommt kurz nach seinem 25. Geburtstag Schockdiagnose! Spendenaktion gestartet Ergo: Der Zweitligist muss deshalb auch zweigleisig planen. "Deshalb muss vielleicht ein Umdenken in der DEL stattfinden und den Spielern auch Verträge für beide Ligen angeboten werden", so Rudorisch. "Das Problem sind ja in erster Linie die guten deutschen Spieler." Davon gibt es nicht so viele auf dem Markt. Ob der Verein wie in der DEL neun oder in der DEL2 nur vier Ausländer einsetzen darf, ist kein Thema. "Da finden sich genügend Spieler", so der DEL2-Geschäftsführer.

