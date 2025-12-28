0:2 gedreht! Eispiraten schnappen Füchsen vor 5222 Zuschauern den Derbysieg weg
Crimmitschau - Das war beste Werbung fürs sächsische Eishockey! 5222 Zuschauer sahen am Sonntag ein bis zur Schlusssirene packendes Derby zwischen den Eispiraten und den Lausitzer Füchsen, in dem die Hausherren ein 0:2 noch in ein 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) umbogen.
"Ein großartiger Tag für Eishockey", hatte Andrew McCormick, Papa von Eispiraten-Verteidiger Adam, vor der Partie bei Facebook prophezeit - und traf ins Schwarze. Fast nix ging mehr bei der Anreise zum Sahnpark. Gefühlt alles pilgerte zum Sachsenderby.
Vor Ort angekommen gab es lange Schlangen, da die letzten Tickets absichtlich nicht über den Onlineverkauf, sondern vor Ort angeboten wurden. Entsprechend brechend voll war das Kunsteisstadion weit vor Anbully.
Der erfolgte nach toller Choreo in der Heinekurve und Wunderkerzen, die im Gästeblock entzündet wurden. Weißwasser mit extrem hohem Pressing und der zeitigen Strafe gegen Goldhelm Lane Scheidl (1.).
Das Penaltykilling ordentlich, aber Goalie Anthony Morrone auch nicht großartig gefordert.
Eispiraten Crimmitschau mit dem besseren Ende
Und dann lauerten die Füchse, denn die Eispiraten hatten zwar das optische Übergewicht, taten sich mit der defensiv disziplinierten Spielweise der Kreutzer-Truppe allerdings schwer und waren am Bullypunkt deutlich schwächer. Mitte des ersten Abschnitts wäre es fast so weit gewesen, aber Lennard Nieleck (12.) schlug zentral in bester Lage über die Scheibe.
Zwölf Minuten später machte es der Youngster deutlich besser. Kevin Reich bei Nielecks trockenem Schuss (24.) machtlos. Ganz anders dagegen bei Clarke Breitkreuz' Bauerntrick (27.), wo der Goalie nicht gut aussah.
Wie würden die Eispiraten antworten? Mit McCormick (35./37.)! Die Partie wieder auf Anfang gestellt, aber Crimmitschau viel druckvoller unterwegs und mit einem unnachahmlichen Corey Mackin (52.), der im Passspiel mit Maxim Trepanier die Füchse aushebelte. Derbysieg!
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Mario Jahn, Thomas Heide