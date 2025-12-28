0:2 gedreht! Eispiraten schnappen Füchsen vor 5222 Zuschauern den Derbysieg weg

Crimmitschau - Das war beste Werbung fürs sächsische Eishockey ! 5222 Zuschauer sahen am Sonntag ein bis zur Schlusssirene packendes Derby zwischen den Eispiraten und den Lausitzer Füchsen, in dem die Hausherren ein 0:2 noch in ein 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) umbogen.

Volle Hütte im Sahnpark! Mehr als 5000 Menschen verfolgten das Sachsenderby vor Ort. © IMAGO/Mario Jahn

"Ein großartiger Tag für Eishockey", hatte Andrew McCormick, Papa von Eispiraten-Verteidiger Adam, vor der Partie bei Facebook prophezeit - und traf ins Schwarze. Fast nix ging mehr bei der Anreise zum Sahnpark. Gefühlt alles pilgerte zum Sachsenderby.

Vor Ort angekommen gab es lange Schlangen, da die letzten Tickets absichtlich nicht über den Onlineverkauf, sondern vor Ort angeboten wurden. Entsprechend brechend voll war das Kunsteisstadion weit vor Anbully.

Der erfolgte nach toller Choreo in der Heinekurve und Wunderkerzen, die im Gästeblock entzündet wurden. Weißwasser mit extrem hohem Pressing und der zeitigen Strafe gegen Goldhelm Lane Scheidl (1.).

Das Penaltykilling ordentlich, aber Goalie Anthony Morrone auch nicht großartig gefordert.