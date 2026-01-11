0,7 Sekunden vor Schluss! Eispiraten lassen kurz vor Schluss den Sahnpark ausflippen

Crimmitschau - Ist das irre gewesen! 0,7 Sekunden vor Ablauf der Uhr schweißte Adam McCormick den Puck ein und ließ die 1685 Zuschauer im Eispalast Sahnpark bei minus 13 Grad ausflippen. Die Eispiraten retteten sich auf den letzten Drücker gegen die Eisbären Regensburg in die Overtime und holten beim 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:1) nach Verlängerung einen nicht mehr geglaubten Zähler.

Goalie Christian Schneider (r.) war in den letzten sechs Minuten nicht mehr auf dem Eis. Mit einem Spieler mehr holten die Eispiraten noch einen Punkt. © IMAGO/Mario Jahn

Denn das war zu umständlich, was die Eispiraten lange Zeit aufs Eis brachten. Da noch ein Querpass, hier noch ein Haken und zack, hatten sich die Gäste formiert und den Raum in der eigenen Defensivzone eng gemacht.



Regensburg war schnörkelloser und wurde von den Eispiraten obendrein eingeladen.

Alex Vladelchtchikov stand zu hoch, sodass die Eisbären die Tiefe bespielen konnten. Aleandro Angaran (18.) sagte danke.

Kurz vor der Pause attackierte niemand Guillaume Naud, dessen Blueliner Trivino (20.) am Slot wohl noch abfälschte.