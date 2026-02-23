Big Points für Eispiraten, großer Geldgeber bleibt an Bord

Crimmitschau - Die Eispiraten können nach den jüngsten Rückschlägen endlich wieder mit erfreulichen Nachrichten aufwarten! Verteidiger Adam McCormick (15./37.) sorgte mit seinem Doppelpack gegen den EV Landshut für Big Points im Abstiegskampf, während Goalie Kevin Reich den ersten Shutout seit dem 31. Oktober 2025 feierte.

Die RUWE Gruppe bleibt bis mindestens 2028 Hauptsponsor der Eispiraten. © IMAGO / Mario Jahn

Da die Konkurrenz parallel Federn ließ, vergrößerte sich der Vorsprung zu den Play-downs auf vier Zähler bei noch vier Spielen.

"Der Unterschied war, dass wir die Scheibe an Kevin Reich (30) nicht vorbeibekommen haben", resümierte EVL-Coach Uwe Krupp (60). Anerkennende Worte vom ehemaligen Stanley-Cup-Sieger und Ex-Bundestrainer.

"Kevin Reich war exzellent in den Momenten, wo wir ihn benötigten. Später im Spiel sind wir sehr diszipliniert aufgetreten", urteilte Jussi Tuores, der sich auch darüber freuen durfte, dass seine Eispiraten diesmal keine einzige Strafzeit zogen.

Erfreulich aus Sicht der Westsachsen an diesem Wochenende waren nicht nur die drei Punkte, sondern auch die vorzeitige Verlängerung mit dem Hauptsponsor, der RUWE Gruppe.