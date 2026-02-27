Eispiraten Crimmitschau: Der Countdown zum Hauptrundenfinale läuft

Crimmitschau - 4, 3, 2, 1: Der Countdown zum Hauptrundenfinale läuft! Am Freitagabend in Ravensburg und viel mehr noch am Sonntagnachmittag zu Hause im Sahnpark gegen die Blue Devils Weiden müssen die Eispiraten ihren Vier-Punkte-Vorsprung auf die Play-downs verteidigen. Das sind diese Crunchtime-Spiele, an die man sich oft noch lange erinnert.

Viele Jugendliche werden am Sonntag den Eispiraten im Sahnpark die Daumen drücken. © IMAGO/Mario Jahn

Wie passend ist es da bitte, dass die Eispiraten das Derby gegen Weiden für ihren ersten "Jugend-Spieltag" ausgewählt haben? Denn fast jeder kennt doch dieses erste Stadionerlebnis, das ihn in den Bann zog und zum Eishockey-Begeisterten machte.

Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre erhalten am Sonntag freien Eintritt. Und wer weiß, für wen das die Initialzündung ist, danach immer wiederzukommen.

"Wir wollen nicht nur sportliche Begeisterung wecken, sondern jungen Menschen aus der Region eine starke Stimme geben", sagt Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß.

Der Jugend-Spieltag soll kein einmaliges Event bleiben. Frieß: "Die Eispiraten möchten nicht nur Eishockey bieten, sondern aktiv an der Zukunft der Region mitarbeiten - zusammen mit der Jugend", sagt Frieß.