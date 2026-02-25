Eispiraten verstärken sich im Endspurt

Crimmitschau - Die Eispiraten haben zwei weitere Male auf dem Spielermarkt zugeschlagen und verstärken sich im Saisonendspurt in der Defensive und Offensive. Finn Fuchs (24) und Leon Neiger (21).

Daumen hoch: Leon Neiger (21) spielt künftig für die Eispiraten. © ETC

Fuchs kommt vom Schweizer Zweitligisten EHC Chur auf Leihbasis in den Sahnpark. Der 24-jährige Deutsch-Schweizer soll mehr Stabilität und Kompaktheit in die Verteidigung bringen.

Ebenfalls mit der deutschen und schweizerischen Staatsbürgerschaft ausgestattet ist Angreifer Leon Neiger, der von Süd-Oberligist SC Riessersee wechselt und einen Vertrag unterschrieb, der auch für die kommende Saison gilt.

"Mit Leon haben wir ein hoffnungsvolles Talent verpflichtet, das uns auch in der Zukunft Freude machen soll", sagt Teammanager Ronny Bauer über den 21-Jährigen, der in der laufenden Saison in 51 Einsätzen für den SCR 14 Tore und 17 Assists erzielte. Damit empfahl er sich für höhere Aufgaben.