Angeschlagen, aber erfolgreich: Eispiraten feiern bei der DEG!

Düsseldorf - "Sie wollten es mehr als wir", urteilte Düsseldorfs Coach Rich Chernomaz nach dem überraschend deutlichen 5:2-Sieg (1:0, 2:1, 2:1) der personell arg gebeutelten Eispiraten bei der DEG.

Im Düsseldorfer PSD Bank Dome feierten nach dem Eispiraten-Sieg die mitgereisten Fans mit ihren Spielern. © imago/osnapix

Was Jussi Tuores mit seinen gerade einmal drei Reihen gegen den Aufstiegsaspiranten aus dem Hut zauberte - stark!

"Wir haben jeden gebraucht. Jeder hat geliefert", lobte der Crimmitschauer Coach, während sein Gegenüber einen "halbarschigen Auftritt" seiner Truppe bemängelte. "Es war ein sehr solides Spiel mit einem guten Puck-Management", attestiere Tuores seiner Mannschaft.

Die schüttelte die gut achtstündige Busfahrt relativ rasch ab, was die Frage nach den berüchtigten "Busbeinen" gar nicht erst aufkommen ließ.

"Wir spielen im ersten Drittel richtig gutes Hockey", so Tuores. Louis Brune (11.) brachte dies auf der Anzeigetafel zum Ausdruck. Wenn es in den ersten 20 Minuten etwas zu kritisieren gab, dann die Chancenverwertung.