Angreifer Louis Brune verlängert Vertrag bei den Eispiraten

Crimmitschau - Louis Brune wird auch in der kommenden Saison für die Eispiraten auflaufen. Der 25-jährige Angreifer, der vor der laufenden Spielzeit von den Kassel Huskies nach Crimmitschau gewechselt war, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag.

Louis Brune (25) will noch mit den Eispiraten besser werden. © IMAGO/Maximilian Koch

"Meine Beweggründe waren in erster Linie das Team und der Trainer. Für jeden, der hier gespielt hat, ist es einfach – die Gruppe war unglaublich. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und großes Vertrauen", sagt Brune.

In 48 Partien erzielte der Power-Forward 14 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.