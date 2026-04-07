Angreifer Louis Brune verlängert Vertrag bei den Eispiraten
Crimmitschau - Louis Brune wird auch in der kommenden Saison für die Eispiraten auflaufen. Der 25-jährige Angreifer, der vor der laufenden Spielzeit von den Kassel Huskies nach Crimmitschau gewechselt war, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag.
"Meine Beweggründe waren in erster Linie das Team und der Trainer. Für jeden, der hier gespielt hat, ist es einfach – die Gruppe war unglaublich. Ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl und großes Vertrauen", sagt Brune.
In 48 Partien erzielte der Power-Forward 14 Tore und bereitete acht weitere Treffer vor.
Für die nächste Spielzeit hat der gebürtige Münchner ambitionierte Ziele: "Ich sehe hier sehr gute Chancen, noch eine Schippe draufzulegen. Wir wollen definitiv die Top-6 der Liga attackieren!"
Titelfoto: IMAGO/Maximilian Koch