Aufsteiger schockt Eispiraten: Reich fehlt gegen Steelers - aus gutem Grund

Crimmitschau - Der bockstarken Kaperfahrt nach Landshut (4:3), folgte der Schiffbruch zuhause gegen Schlusslicht Bietigheim, wo es für die Eispiraten ohne Stammtorhüter Kevin Reich ein 4:6 (1:2, 2:4, 1:0) setzte.

Entsetzte Gesichter bei den Eispiraten am Sonntagabend. Gegen Aufsteiger Bietigheim gab es eine Heimniederlage. © IMAGO/Mario Jahn

Knapp sieben Minuten vor Anpfiff brandete im Sahnpark riesiger Jubel auf, als Stadionsprecher Patrick "Piet" Kafka verkündete, Reich sei soeben Papa geworden.

Damit war allerdings auch klar: Backup Louis Eisenhut (21/ausgeborgt von Oberligist Memmingen) rückte zwischen die Pfosten.

Dessen Arbeitstag begann denkbar ungünstig. Gleich die ersten zwei Schüsse von Maximilian Söll (1.) und Alexander Preibisch (5.) rutschten rein - Dylan Wruck (3.) gelang der zwischenzeitliche Ausgleich.

Die Hausherren waren trotz frühen Rückstands im ersten Drittel tonangebend, aber in den drei Powerplays ohne klare Abschlüsse und zudem bei den Bullys zu schwach.