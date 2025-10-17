"Müssen uns an den Gameplan halten": Eispiraten fordern Lindberg und Krupp

Die Eispiraten treffen am Freitagabend beim EV Landshut auf Ex-Kapitän und Publikumsliebling Tobias Lindberg.

Von Michael Thiele

Crimmitschau - Es ist das erste Date mit dem Ex: Die Eispiraten treffen am Freitagabend beim EV Landshut auf Ex-Kapitän und Publikumsliebling Tobias Lindberg (30). Der Schwede entschied sich im März, den Verein, den er zwei Jahre mitgeprägt hatte, zu verlassen. Da war gerade der Klassenerhalt geschafft, aber wegen der Stadion-Hängepartie nicht absehbar, wie es im Sahnpark weitergeht.

Ex-Nationaltrainer Uwe Krupp (60) heuerte im Frühjahr beim DEL-Gründungsmitglied an.
Beim EVL dagegen war die Perspektive klar: Die Niederbayern haben zum zweiten Mal in Folge die Bürgschaft für einen möglichen DEL-Aufstieg hinterlegt und mit Ex-Nationaltrainer Uwe Krupp (60) einen erfahrenen Mann hinter die Bande gestellt.

Der Saisonstart untermauert die Ambitionen. Landshut ist mit 19 Zählern an der Spitze.

Auch dank Lindberg, der in acht Spielen starke fünf Tore und sechs Vorlagen beisteuerte.

"Landshut ist offensichtlich ein großartiges Team. Wir müssen uns an den Gameplan halten und mit Überzeugung sowie Selbstvertrauen spielen. Wir dürfen vor niemandem zurückschrecken", sagt Verteidiger Adam McCormick (25).

Zwei Jahre lang trug Tobias Lindberg (30, r.) das Eispiraten-Jersey. Seit dieser Saison geht der Schwede für den EVL auf Puckjagd - und das äußerst erfolgreich.
Adam McCormick wichtiges Element im letzten Drittel

Ballt Adam McCormick (25) die Siegerfaust auch am Freitagabend beim Spitzenreiter aus Landshut?
Auf ihn und die Jungs in der Defensive wird es ankommen, um die mit Abstand beste Offense (34 Tore) kleinzuhalten. Dazu ist der 25-jährige Kanadier mit seinem Vorwärtsdrang ein wichtiges Element im letzten Drittel.

Je zwei Tore und Vorlagen in sechs Einsätzen - McCormick verpasste das Auftaktwochenende wegen des Todes seiner Mutter - sprechen für sich.

"Die ersten paar Spiele waren bisher großartig. Wir lernen und werden als Team immer besser und persönlich bin ich mit meiner Arbeit bisher zufrieden. Ich bin stolz darauf, gut zu verteidigen und dann offensiv Nadelstiche zu setzen", sagt der Neuzugang aus der AHL, bevor er auch einen Ausblick aufs nächste Heimspiel am Sonntag gegen Aufsteiger Bietigheim gibt.

McCormick: "Wir werden wie gegen Landshut unser Spiel spielen, offensiv arbeiten und gut verteidigen."

