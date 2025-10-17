"Müssen uns an den Gameplan halten": Eispiraten fordern Lindberg und Krupp

Crimmitschau - Es ist das erste Date mit dem Ex: Die Eispiraten treffen am Freitagabend beim EV Landshut auf Ex-Kapitän und Publikumsliebling Tobias Lindberg (30). Der Schwede entschied sich im März, den Verein, den er zwei Jahre mitgeprägt hatte, zu verlassen. Da war gerade der Klassenerhalt geschafft, aber wegen der Stadion-Hängepartie nicht absehbar, wie es im Sahnpark weitergeht.

Ex-Nationaltrainer Uwe Krupp (60) heuerte im Frühjahr beim DEL-Gründungsmitglied an. © IMAGO/Maximilian Koch

Beim EVL dagegen war die Perspektive klar: Die Niederbayern haben zum zweiten Mal in Folge die Bürgschaft für einen möglichen DEL-Aufstieg hinterlegt und mit Ex-Nationaltrainer Uwe Krupp (60) einen erfahrenen Mann hinter die Bande gestellt.

Der Saisonstart untermauert die Ambitionen. Landshut ist mit 19 Zählern an der Spitze.

Auch dank Lindberg, der in acht Spielen starke fünf Tore und sechs Vorlagen beisteuerte.

"Landshut ist offensichtlich ein großartiges Team. Wir müssen uns an den Gameplan halten und mit Überzeugung sowie Selbstvertrauen spielen. Wir dürfen vor niemandem zurückschrecken", sagt Verteidiger Adam McCormick (25).