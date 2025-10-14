Eispirat Walsh nach Pleite gegen Düsseldorf: "Haben Charakter gezeigt"

Crimmitschau - Wie gehen die Eispiraten mit der Niederlage bei der Düsseldorfer EG (4:6) um, was haben sie sich vorzuwerfen? Sechs Gegentore klingen viel, doch vier fielen im zweiten Drittel jeweils in Unterzahl, eins am Ende ins leere Tor.

Dominic Walsh (36, l.) war zufrieden mit dem Auftritt seines Teams in Düsseldorf. © imago/osnapix

"Das Unterzahlspiel müssen wir analysieren. Vier Gegentore sind zu viel", findet Headcoach Jussi Tuores (36), der allgemein der Meinung ist, dass die DEG das bessere Team war.

Elf Strafminuten im zweiten Drittel sind allerdings auch zu viel, weiß Kapitän Dominic Walsh (36): "Ich finde, dass wir im Großen und Ganzen ein gutes Spiel gemacht haben, vor allem beim Fünf-gegen-fünf. Leider haben wir uns durch die Strafen selbst aus dem Konzept gebracht und deshalb keine Punkte mitgenommen."

Dass da ein Team auf dem Eis stand, das dann nicht in alle Einzelteile zerfiel, bewies der Schlussabschnitt. Da kam der ETC beim Aufstiegsaspiranten DEG nicht unter die Räder. Dazu hielt Goalie Kevin Reich (29) einmal mehr stark.