Letzte Chance für Sonderzug: Piraten fehlen 80 Mitfahrer!

Crimmitschau - Rollt am 7. Dezember der Sonderzug nach Bietigheim oder bleibt er auf dem Abstellgleis? Diese Frage entscheidet sich an diesem Sonntag zum Heimspiel der Eispiraten Crimmitschau - gegen die Steelers. Noch fehlen rund 80 Mitfahrer, um den "Adventsexpress" aufs Gleis zu bekommen.

Werden über 450 Fans nach Bietigheim mit dem Sonderzug reisen? Die Antwort gibt's am Sonntag. © Andreas Kretschel

"Um die Fahrt kostendeckend durchzuführen, benötigt es mindestens 420 Fans. Vorher macht es keinen Sinn und wir müssten uns eine Ausweichmöglichkeit überlegen, was allerdings sehr schade wäre, denn nach zwei Jahren wollen wir unbedingt wieder eine Sonderfahrt veranstalten, nachdem dies im Vorjahr aus Termingründen nicht möglich gewesen ist", sagt Eispiraten-Fanbeauftragter Norman Pilling.

Der letzte Sonderzug ging am 30. Dezember 2023 nach Bad Nauheim. Der Preis inklusive Eintrittskarte betrug damals wie heute 120 Euro.

Heißt: Trotz Inflation bleibt der Betrag für die Schlachtenbummler stabil.