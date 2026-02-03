Ausfälle bei den Eispiraten wiegen schwer wie Blei
Crimmitschau - Das Erwartbare ist eingetreten: Den Eispiraten fehlt aufgrund der Ausfälle der Leistungsträger Corey Mackin (30), Dominic Walsh (36) oder Mirko Sacher (34) auf Dauer die Substanz. Die Konsequenz: Man wird langsam aber sicher in Richtung Play-downs durchgereicht.
"Wir wissen, dass wir einen Schritt nach vorne machen müssen, aber diese Dringlichkeit müssen wir auch erkennen", rüttelte Louis Brune (25) den dezimierten Kader nach dem 2:6 bei den Lausitzer Füchsen wach.
Da verkauften sich die Eispiraten dennoch unter Wert, fingen sich einfache Gegentore, wie Brune ankreidete: "Da passte die Zuordnung nicht. Das sind Dinge, die man ganz einfach analysieren kann und über die wir auch sprechen. Aber wir müssen es halt auch umsetzen."
Dennoch liegen die schweren Ausfälle wie Blei über Crimmitschau. Wie TAG24 letzte Woche erfuhr, suchen die Eispiraten nach Ersatz für die Offensive - und das bei inländischen Spielern. Ihre sechste und damit letzte Kontingentstelle soll derweil für ein mögliches Play-down-Szenario aufgehoben werden.
Titelfoto: Thomas Heide