Ausfälle bei den Eispiraten wiegen schwer wie Blei

Crimmitschau - Das Erwartbare ist eingetreten: Den Eispiraten fehlt aufgrund der Ausfälle der Leistungsträger Corey Mackin (30), Dominic Walsh (36) oder Mirko Sacher (34) auf Dauer die Substanz. Die Konsequenz: Man wird langsam aber sicher in Richtung Play-downs durchgereicht.

Tim McGauley (30) schaute bei den Füchsen dem über die Linie trudelnden Puck zu. Die Eispiraten befinden sich in der Abwärtsspirale. © Thomas Heide

"Wir wissen, dass wir einen Schritt nach vorne machen müssen, aber diese Dringlichkeit müssen wir auch erkennen", rüttelte Louis Brune (25) den dezimierten Kader nach dem 2:6 bei den Lausitzer Füchsen wach.

Da verkauften sich die Eispiraten dennoch unter Wert, fingen sich einfache Gegentore, wie Brune ankreidete: "Da passte die Zuordnung nicht. Das sind Dinge, die man ganz einfach analysieren kann und über die wir auch sprechen. Aber wir müssen es halt auch umsetzen."