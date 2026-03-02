Sachsenderby winkt! Eispiraten verstärken sich für Pre-Play-offs mit Erstliga-Stürmer

Crimmitschau - Der Klassenerhalt ist (fast) fix! Mit sechs Punkten Vorsprung und der um 28 Tore besseren Differenz gegenüber den Wölfen Freiburg gehen die Eispiraten ins letzte Wochenende. Die Pre-Play-offs sind reine Formsache.

Die Eispiraten konnten sich am Sonntag über einen 5:2-Sieg gegen die Blue Devils Weiden freuen. © Mario Jahn

Gegenwärtig käme es in der "Best of Three"-Serie (11./13./15. März) zum Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse – volle Hütte und geniale Stimmung inbegriffen.

Weißwasser schielt aber noch auf den direkten Einzug in die Play-offs. Gleichzeitig hängt Landshut im Nacken. Der von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp gecoachte EVL wäre wie die Eisbären Regensburg und die DEG ein weiterer möglicher Eispiraten-Gegner in der Play-off-Quali.

Dass sich die Eispiraten überhaupt mit diesen unterschiedlichen Szenarien befassen dürfen und Kaufbeuren nächsten Freitag zum letzten Mal und nicht noch zusätzlich in der ersten Play-down-Runde bespielt werden muss, liegt an dem, was die Tuores-Truppe am Sonntag gegen Weiden im letzten Drittel abgebrannt hat.

Mental war man stabil und bog mit vier Toren in sechs Minuten ein 1:2 in ein 5:2 um. "40 Minuten war ich mit unserer Offensive nicht zufrieden, aber wir ließen defensiv wenig zu. Louis Brune und Ladislav Zikmund machen die wichtigen Tore zum 2:2 und 3:2. Wie wir die letzten fünf, sechs Minuten gespielt haben, das macht mich glücklich. Es waren extrem wichtige Punkte", unterstrich Eispiraten-Coach Jussi Tuores (36).