Sachsenderby winkt! Eispiraten verstärken sich für Pre-Play-offs mit Erstliga-Stürmer
Crimmitschau - Der Klassenerhalt ist (fast) fix! Mit sechs Punkten Vorsprung und der um 28 Tore besseren Differenz gegenüber den Wölfen Freiburg gehen die Eispiraten ins letzte Wochenende. Die Pre-Play-offs sind reine Formsache.
Gegenwärtig käme es in der "Best of Three"-Serie (11./13./15. März) zum Sachsenderby gegen die Lausitzer Füchse – volle Hütte und geniale Stimmung inbegriffen.
Weißwasser schielt aber noch auf den direkten Einzug in die Play-offs. Gleichzeitig hängt Landshut im Nacken. Der von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp gecoachte EVL wäre wie die Eisbären Regensburg und die DEG ein weiterer möglicher Eispiraten-Gegner in der Play-off-Quali.
Dass sich die Eispiraten überhaupt mit diesen unterschiedlichen Szenarien befassen dürfen und Kaufbeuren nächsten Freitag zum letzten Mal und nicht noch zusätzlich in der ersten Play-down-Runde bespielt werden muss, liegt an dem, was die Tuores-Truppe am Sonntag gegen Weiden im letzten Drittel abgebrannt hat.
Mental war man stabil und bog mit vier Toren in sechs Minuten ein 1:2 in ein 5:2 um. "40 Minuten war ich mit unserer Offensive nicht zufrieden, aber wir ließen defensiv wenig zu. Louis Brune und Ladislav Zikmund machen die wichtigen Tore zum 2:2 und 3:2. Wie wir die letzten fünf, sechs Minuten gespielt haben, das macht mich glücklich. Es waren extrem wichtige Punkte", unterstrich Eispiraten-Coach Jussi Tuores (36).
Flügelstürmer Benjamin Corbeil verstärkt die Eispiraten
Ein Sonderlob gab es für Verteidiger Finn Fuchs, der erst kürzlich vom EHC Chur ausgeliehen wurde und sofort in die erste Reihe rückte. Der Deutsch-Schweizer und Landsmann Leon Neiger sind die jüngsten, aber nicht letzten Neuzugänge gewesen.
Wie der "Eisblog" zuerst berichtete, verstärkt Flügelstürmer Benjamin Corbeil (24) vom österreichischen Erstligisten HC Innsbruck die Westsachsen für die restliche Saison.
Der Kanadier (16 Tore/zwölf Vorlagen in 48 Spielen) würde die letzte freie Kontingentstelle besetzen und die Play-off-Ambitionen untermauern.
Titelfoto: imago / GEPA pictures