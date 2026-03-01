Eispiraten drehen Derby gegen Weiden: Mackin & Co. nehmen Kurs Pre-Play-offs

Crimmitschau - Die Eispiraten drehen das Derby und gewinnen im Sechs-Punkte-Spiel gegen die Blue Devils Weiden mit 5:2 (0:0, 1:1, 4:1). Durch den zusätzlichen Punkt am Freitag in Ravensburg (2:3 n. V.) nehmen die Westsachsen Kurs Klassenerhalt.

Klasse: Die Eispiraten konnten am Sonntagabend einen 5:2-Sieg feiern. © Mario Jahn

Die Rechnung fürs Derby war relativ simpel: Gewinnt Crimmitschau, besitzt es beste Karten für die Pre-Play-offs, kann bei Niederlage Freiburg sogar den Klassenerhalt fix machen und schickt Weiden zugleich sicher in die Play-downs.

Bei vier eigenen Reihen war außerdem klar, dass bis ins letzte Drittel hohes Tempo gegangen werden kann. Das war letztlich auch Grundvoraussetzung, den offenen Schlagabtausch in der Crunchtime mitzugehen. Und auf genau den durften sich die 3603 Zuschauer im Sahnpark freuen.

Der Weg dahin war allerdings ein schwerer Gang. Das Derby lebte bei spielerischer Magerkost von der Spannung.Tommy Muck (33.) im Powerplay mit der Gästeführung, die Dylan Wruck (37.) ausglich. Danach überstanden die Eispiraten eine Minute in doppelter Unterzahl (38.).

Richtig Fahrt nahm das Ganze auf, als Noah Samanskis 1:2 (50.) nach Videobeweis galt. Crimmitschau musste jetzt kommen. McNiven wackelte und Louis Brune (54.) war zur Stelle. Ladislav Zikmund (57.) brachte den Sahnpark zum Beben.