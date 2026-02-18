Löst Kuhnekath die Eispiraten-Sorgen? Ex-Eislöwe soll Offensive mehr Tiefe geben

Crimmitschau - Sechs Spieltage sind in der Hauptrunde noch zu gehen und den Eispiraten drohen nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Verletzungssorgen die Felle davonzuschwimmen. Die Verantwortlichen haben deswegen reagiert und Angreifer Philipp Kuhnekath (28) aus Bad Nauheim verpflichtet.

Philipp Kuhnekath (28,r. mit Ole Olleff,29) wechselt von Bad Nauheim zu den Eispiraten Crimmitschau. (Archivbild) © Mario Jahn

"Wir konnten einen DEL2-erfahrenen Stürmer verpflichten, welcher uns dabei hilft, wieder mehr Tiefe in den Kader zu bringen. Auch, da sich die Rückkehr von Tim Lutz sowie Vinny Saponari weiter verzögert", erklärt Teammanager Ronny Bauer.

Ob's damit in eigenem Scheibenbesitz vor dem Tor wieder mehr flutscht, bleibt abzuwarten, denn als Knipser fiel Kuhnekath zuletzt nicht auf.

Je ein Tor und eine Vorlage in 13 Partien für Bad Nauheim klingen mager.

Besser lief es für den gebürtigen Duisburger während seiner Zeit bei den Dresdner Eislöwen, für die er 2022 und 2023 in 109 Partien 21 Tore und 30 Vorlagen erzielte.

Dem schlossen sich zwei Spielzeiten in Krefeld mit 98 Einsätzen (17 Treffer/25 Assists) an. Zuletzt in Bad Nauheim lief es nicht und Kuhnekath kam "aufgrund verschiedenster Umstände" nicht wie erhofft zum Zug, wie es zur Vorstellung bei den Eispiraten hieß.