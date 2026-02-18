Löst Kuhnekath die Eispiraten-Sorgen? Ex-Eislöwe soll Offensive mehr Tiefe geben
Crimmitschau - Sechs Spieltage sind in der Hauptrunde noch zu gehen und den Eispiraten drohen nicht zuletzt aufgrund der anhaltenden Verletzungssorgen die Felle davonzuschwimmen. Die Verantwortlichen haben deswegen reagiert und Angreifer Philipp Kuhnekath (28) aus Bad Nauheim verpflichtet.
"Wir konnten einen DEL2-erfahrenen Stürmer verpflichten, welcher uns dabei hilft, wieder mehr Tiefe in den Kader zu bringen. Auch, da sich die Rückkehr von Tim Lutz sowie Vinny Saponari weiter verzögert", erklärt Teammanager Ronny Bauer.
Ob's damit in eigenem Scheibenbesitz vor dem Tor wieder mehr flutscht, bleibt abzuwarten, denn als Knipser fiel Kuhnekath zuletzt nicht auf.
Je ein Tor und eine Vorlage in 13 Partien für Bad Nauheim klingen mager.
Besser lief es für den gebürtigen Duisburger während seiner Zeit bei den Dresdner Eislöwen, für die er 2022 und 2023 in 109 Partien 21 Tore und 30 Vorlagen erzielte.
Dem schlossen sich zwei Spielzeiten in Krefeld mit 98 Einsätzen (17 Treffer/25 Assists) an. Zuletzt in Bad Nauheim lief es nicht und Kuhnekath kam "aufgrund verschiedenster Umstände" nicht wie erhofft zum Zug, wie es zur Vorstellung bei den Eispiraten hieß.
Am Sonntag ist Heimpremiere
"Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu den Eispiraten geklappt hat! Ich hoffe, dass ich mich schnell in der Mannschaft einfinden und dazu beitragen kann, die Saison so erfolgreich wie möglich abzuschließen" sagt Kuhnekath.
Schon am Freitagabend in Bietigheim und soll Kuhnekath mitwirken, um den Sturz auf die Play-down-Ränge zu verhindern.
Die Heimpremiere erfolgt am Sonntag gegen den EV Landshut - dann in den extra angefertigten Camouflage-Jerseys anlässlich des sechsten Veteranen-Tages im Sahnpark.
Titelfoto: Mario Jahn