Crimmitschauer Eispiraten laden zum Weihnachtssingen

Crimmitschau - Weihnachtssingen ist mittlerweile eine Tradition in vielen Arenen. Am Sonntag gibt's die Premiere bei den Crimmitschauer Eispiraten .

Stimmungsvoll ist es bei den ETC-Heimspielen im Sahnpark oft, am Sonntag soll dies getoppt werden. © IMAGO/Mario Jahn

"Ziel ist es, am Ende alle Beteiligten und Fans zu einem großen gemeinsamen Chor zu vereinen. Gesungen wird eine besondere Mischung aus klassischen Weihnachtsliedern und bekannten Fangesängen aus dem Sahnpark", erklärt ETC-Sprecher Aaron Frieß.

Der DEL2-Club trifft zuvor auf den ESV Kaufbeuren (15 Uhr) und danach wird weiter gefeiert.

Bei der Premiere wird bewusst auf große Bühnentechnik verzichtet. Gesungen wird direkt auf dem Eis, während die Zuschauer ihre Plätze auf den Tribünen behalten können.