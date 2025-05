Dreierpack für die Eispiraten: Lutz, Michel & Schmidt verlängern

Tim Lutz (24, l.) und Till Michel (21) absolvierten gemeinsam mit Alexander Schmidt (22) ein individuelles Skill-Training in Straubing, um sich optimal auf die neue Saison vorzubereiten. © privat

Das Trio verbringt die Sommerpause gemeinsam am DEL-Standort Straubing, wo sie bei Skill-Trainer Aleksandrs Kercs an ihren Fertigkeiten feilen.

"Über einen Freund, der mit mir in Bremerhaven gespielt hat und bereits bei Alex bei 'Next Level' trainiert hat, bin ich im Sommer immer mal wieder für drei bis fünf Tage in Straubing im 'Off Ice Center' und der Eishalle. Alex ist extrem kreativ, was die Übungen und Trainings angeht. Sein Training ist einmalig in Deutschland und sein Drive, Einstellung und Leidenschaft zum Eishockey beeindruckend. Er denkt Eishockey", berichtet Lutz über das Sondertraining beim ehemaligen lettischen Nationalspieler und DEL-Legionär.

Auf dem Trainingsplan stünden Schlittschuhfahren, Abschlüsse, Stickhandling, Puckführung und Passen. "Es ist viel individuelle Detailarbeit, was man in der Saison beim Teamtraining nicht macht.

Alex ist sehr aktiv auf seinen sozialen Kanälen bei Instagram, wo man sehr gute Einblicke bekommt", so Lutz.