Nach schwerer Schulterverletzung: Eispiraten brauchen Saponari-Ersatz!
Crimmitschau - Dass die Eispiraten nach den jüngsten Ausfällen händeringend nach Ersatz suchen, musste jedem bewusst sein. Nun ist auch das Profil klar: Ein Kontingentspieler für den Sturm soll unbedingt her.
Dies bestätigte Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß am Donnerstag auf TAG24-Nachfrage.
Hierdurch soll die Lücke geschlossen werden, die insbesondere nach den Verletzungen der Angreifer Ladislav Zikmund (30, Handverletzung) und Vinny Saponari (35, schwere Schulterverletzung) klafft.
Kurzfristig bleibt die personelle Lage allerdings angespannt.
So steht zu befürchten, dass Cheftrainer Jussi Tuores heute Abend in Bad Nauheim und am Sonntag zuhause gegen Rosenheim wieder nur ein sehr kleiner Kader zur Verfügung stehen wird.
Einen kleinen Funken Hoffnung gibt es immerhin bei Mario Scalzo (41, Nackenprobleme) sowie Adam McCormick (25, Rippenprobleme). "Beide waren am Donnerstag in der Kabine. Wir müssen abwarten, ob sie dann auch die Reise nach Bad Nauheim mit antreten können", so Frieß.
Titelfoto: Thomas Heide