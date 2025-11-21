Nach schwerer Schulterverletzung: Eispiraten brauchen Saponari-Ersatz!

Crimmitschau - Dass die Eispiraten nach den jüngsten Ausfällen händeringend nach Ersatz suchen, musste jedem bewusst sein. Nun ist auch das Profil klar: Ein Kontingentspieler für den Sturm soll unbedingt her.

Vinny Saponari (35) hat für die Eispiraten bisher drei Tore gezielt. © Thomas Heide

Dies bestätigte Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß am Donnerstag auf TAG24-Nachfrage.

Hierdurch soll die Lücke geschlossen werden, die insbesondere nach den Verletzungen der Angreifer Ladislav Zikmund (30, Handverletzung) und Vinny Saponari (35, schwere Schulterverletzung) klafft.

Kurzfristig bleibt die personelle Lage allerdings angespannt.

So steht zu befürchten, dass Cheftrainer Jussi Tuores heute Abend in Bad Nauheim und am Sonntag zuhause gegen Rosenheim wieder nur ein sehr kleiner Kader zur Verfügung stehen wird.