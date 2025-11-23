Nach Verletzungssorgen: Eispiraten bekommen Verstärkungen
Chemnitz - Die personell arg gebeutelten Eispiraten holten am Wochenende nur einen Zähler beim 2:3 nach Verlängerung in Bad Neuheim. Am Sonntag gegen Rosenheim gab's ein 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) - und dennoch positive Nachrichten.
Kurz vor dem Start ins Wochenende war durchgesickert, dass Crimmitschau an einer Rückkehr von Rihards Marenis arbeitet. Der 32-jährige Lette hatte letzte Saison mit 17 Scorerpunkten in 21 Partien auf sich aufmerksam gemacht, ehe er sich schwer an der Schulter verletzte.
Dazu soll Sebastian Streu aus Freiburg kommen. Mit den beiden wären die Verletzungssorgen etwas gelindert. Denn am Freitag standen in Bad Nauheim nur drei Reihen zur Verfügung, und gegen Rosenheim sah es nur wenig besser aus.
Der Tank war entsprechend nach drei Spielen in sechs Tagen leer. Die Starbulls lagen nach zwei Dritteln mit 30:7 Schüssen und durch Joel Keussen (10./24.) 2:0 vorn. Scott Feser (44.) machte den Deckel drauf.
