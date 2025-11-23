Nach Verletzungssorgen: Eispiraten bekommen Verstärkungen

Chemnitz - Die personell arg gebeutelten Eispiraten holten am Wochenende nur einen Zähler beim 2:3 nach Verlängerung in Bad Neuheim. Am Sonntag gegen Rosenheim gab's ein 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) - und dennoch positive Nachrichten.

Der lettische Stürmer Rihards Marenis (32) steht vor der Rückkehr in den Sahnpark, wo er die Verletzungen von Vinny Saponari (35) und Ladislav Zikmund (30) mit kompensieren soll. © Imago/Mario

Kurz vor dem Start ins Wochenende war durchgesickert, dass Crimmitschau an einer Rückkehr von Rihards Marenis arbeitet. Der 32-jährige Lette hatte letzte Saison mit 17 Scorerpunkten in 21 Partien auf sich aufmerksam gemacht, ehe er sich schwer an der Schulter verletzte.

Dazu soll Sebastian Streu aus Freiburg kommen. Mit den beiden wären die Verletzungssorgen etwas gelindert. Denn am Freitag standen in Bad Nauheim nur drei Reihen zur Verfügung, und gegen Rosenheim sah es nur wenig besser aus.