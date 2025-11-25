Streu soll bei Eispiraten Lücke schließen
Crimmitschau - Was TAG24 bereits vorab vermeldete, ist nun fix! Mit Sebastian Streu wurde ein neuer Stürmer verpflichtet. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier wechselt von den Wölfen Freiburg nach Crimmitschau.
"Wir mussten auf unser Verletzungspech reagieren und haben nach bestmöglichem Ersatz gesucht. Mit Sebastian haben wir einen Spieler mit sehr guter Ausbildung gefunden, welcher bei uns sein vorhandenes Potenzial abrufen soll und auch wird", blickt Eispiraten-Manager Ronny Bauer voraus.
Streu, der für die Eisbären Berlin und die Iserlohn Roosters 166 DEL-Partien (17 Tore/zehn Assists) bestritt und eine Liga tiefer in Weißwasser, Rosenheim sowie zuletzt Freiburg aktiv gewesen ist, freut sich auf seine Zukunft im Sahnpark.
"Ein Mannschaftswechsel innerhalb der Saison ist nicht einfach, für mich ist es auch das erste Mal. Für mich persönlich musste aber etwas passieren. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt die Möglichkeit bekomme, für die Eispiraten zu spielen und dem Team zu helfen", sagt der 26-jährige Deutsch-Kanadier.
