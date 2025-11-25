Streu soll bei Eispiraten Lücke schließen

Crimmitschau - Was TAG24 bereits vorab vermeldete , ist nun fix! Mit Sebastian Streu wurde ein neuer Stürmer verpflichtet. Der 26-jährige Deutsch-Kanadier wechselt von den Wölfen Freiburg nach Crimmitschau .

Ein Wolf für die Eispiraten: Stürmer Sebastian Streu. © imago/eibner

"Wir mussten auf unser Verletzungspech reagieren und haben nach bestmöglichem Ersatz gesucht. Mit Sebastian haben wir einen Spieler mit sehr guter Ausbildung gefunden, welcher bei uns sein vorhandenes Potenzial abrufen soll und auch wird", blickt Eispiraten-Manager Ronny Bauer voraus.

Streu, der für die Eisbären Berlin und die Iserlohn Roosters 166 DEL-Partien (17 Tore/zehn Assists) bestritt und eine Liga tiefer in Weißwasser, Rosenheim sowie zuletzt Freiburg aktiv gewesen ist, freut sich auf seine Zukunft im Sahnpark.