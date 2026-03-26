Eispiraten behalten ihren Goalie Reich: "Kevin bleibt uns ein stabiler Rückhalt!"
Crimmitschau - In 43 Partien bekam Kevin Reich (30) 1338 Schüsse auf sein Gehäuse, davon schlug nur 114-mal die Scheibe ein. Logisch, dass die Eispiraten ihren Goalie behalten!
"Mit Kevin bleibt uns ein stabiler Rückhalt am Standort erhalten. Wie er es auch selbst einschätzt, gibt es für die kommende Saison noch Luft nach oben", meinte Teammanager Ronny Bauer. Wobei die Fangquote von 91,6 Prozent des 30-Jährigen schon mehr als ordentlich ist.
Für die kommende Spielzeit hat der langjährige DEL-Goalie klare Ziele vor Augen: "Ich habe es letztes Jahr schon gesagt: Ich will in Crimmitschau Play-offs spielen. Ich denke, den Anspruch sollten wir haben und das sollten wir auch von uns erwarten. Ich will mich auch selbst weiterentwickeln, an die vergangene Saison anknüpfen und vor allem zu den besten Torhütern der DEL2 gehören."
Dass sein Weg nach Stationen in Krefeld, München, Ingolstadt und Hannover jetzt in Westsachsen weitergeht, hat seine Gründe.
Kevin Reich hat sich als einer der besten DEL2-Torhüter etabliert
"Meine Familie und ich mussten nicht lange überlegen. Wir haben schon früh in der Saison entschieden, dass wir sehr gern hierbleiben wollen, weil wir uns als Familie hier pudelwohl fühlen", so Reich. "So einen Standort gibt es nicht noch einmal. Ich bin sehr froh, dass nun alles geklappt hat und wir auch nächste Saison hier in Crimmitschau sein dürfen."
Reich hatte großen Anteil am fulminanten Start der Eispiraten und etablierte sich rasch als einer der besten Torhüter der DEL2. Insgesamt absolvierte der erfahrene Goalie 40 von 52 Hauptrundenpartien. In vier Spielen blieb Reich ohne Gegentor.
Zudem stellte er sich stets in den Dienst der Mannschaft und stand auch angeschlagen oder mit kleineren Blessuren auf dem Eis, um dem Team zu helfen.
Titelfoto: IMAGO/Mario Jahn