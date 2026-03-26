Eispiraten behalten ihren Goalie Reich: "Kevin bleibt uns ein stabiler Rückhalt!"

Crimmitschau - In 43 Partien bekam Kevin Reich (30) 1338 Schüsse auf sein Gehäuse, davon schlug nur 114-mal die Scheibe ein. Logisch, dass die Eispiraten ihren Goalie behalten!

Kevin Reich (30) fing nicht nur die Scheibe weg, er eröffnete auch gut das Spiel. © IMAGO/Mario Jahn

"Mit Kevin bleibt uns ein stabiler Rückhalt am Standort erhalten. Wie er es auch selbst einschätzt, gibt es für die kommende Saison noch Luft nach oben", meinte Teammanager Ronny Bauer. Wobei die Fangquote von 91,6 Prozent des 30-Jährigen schon mehr als ordentlich ist.

Für die kommende Spielzeit hat der langjährige DEL-Goalie klare Ziele vor Augen: "Ich habe es letztes Jahr schon gesagt: Ich will in Crimmitschau Play-offs spielen. Ich denke, den Anspruch sollten wir haben und das sollten wir auch von uns erwarten. Ich will mich auch selbst weiterentwickeln, an die vergangene Saison anknüpfen und vor allem zu den besten Torhütern der DEL2 gehören."

Dass sein Weg nach Stationen in Krefeld, München, Ingolstadt und Hannover jetzt in Westsachsen weitergeht, hat seine Gründe.