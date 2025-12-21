Eispiraten mit starkem Comeback-Sieg gegen Kaufbeuren

Crimmitschau - Advent, Advent, die Halle brennt! Was war das für ein Finish, das die Eispiraten beim 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)-Overtime-Sieg gegen den ESV Kaufbeuren hingelegt haben!

Dylan Wruck konnte nach seinem Siegtreffer in der Overtime jubeln. © IMAGO/Mario Jahn

"Auf geht's, Crimmitschauer Jungs, schießt ein Tor für uns", schallte es durch den Sahnpark - da war noch knapp eine Minute zu gehen. Die Eispiraten lagen durch ihren ehemaligen Juniorenspieler Pavels Nikitins (8.) hinten, rannten lange vergebens an.

Die kraftraubenden Wochen mit den vielen Ausfällen hatten ihren Tribut gefordert, die Konzentration war nicht bei 100 Prozent. Aber sie kämpften, gaben nicht auf, wie schon am Freitag in Freiburg (0:1), wo zweieinhalb Reihen knapp Zählbares verpasst hatten.

Coach Jussi Tuores hatte die Auszeit gezogen und Goalie Kevin Reich für den zusätzlichen Spieler aus dem Tor beordert. Und die finale Patrone saß.

Der Puck ging quer vors Gehäuse und Tim McGauley (59.) am langen Pfosten stand goldrichtig.