Eispiraten wollen sich gutes Gefühl für Pre-Play-offs holen

Crrimmitschau - Die wichtige Jahreszeit steht an. Was das für die Eispiraten heißt, fasst Goldhelm Corey Mackin (30) zusammen: "Gerade jetzt muss man die positiven Aspekte aus den Siegen mitnehmen und versuchen, den Lauf fortzusetzen. Es macht einfach Spaß, in dieser Phase der Saison so wichtige Spiele zu bestreiten - und wir müssen uns über jeden einzelnen Sieg freuen!"

Tim McGauley (30) und Co. wollen Freitagabend Schwung gegen Schlusslicht Kaufbeuren holen für die Pre-Play-offs. © Thomas Heide

Riesengroß war die Freude nach dem 5:2-Heimsieg über die Blue Devils Weiden, der den nahezu sicheren Einzug in die Pre-Play-offs bedeutete. Freitagabend gegen Schlusslicht Kaufbeuren können Mackin und Co. aus dem theoretischen den sicheren Klassenerhalt machen. Und ganz wichtig: noch mal ein paar Stellschrauben für die nächste Woche beginnende Play-off-Quali drehen, um dann richtig im Flow zu sein.

Mit fünf Neuzugängen binnen der vergangenen zweieinhalb Wochen haben die Westsachsen noch mal ordentlich Bewegung in den Kader gebracht. Da ist jedes Erfolgserlebnis wichtig, um als Mannschaft zusammenzuwachsen, findet Angreifer Philipp Kuhnekath (28) - einer der jüngsten Transfers.

"Wir haben, mich inbegriffen, viele neue Jungs, für die es erst mal gilt, anzukommen und in die Mannschaft eingebaut zu werden. Da tut so ein Sieg doppelt gut", sagt der Neuzugang aus Bad Nauheim, der den engen Zusammenhalt bei den Eispiraten lobte.