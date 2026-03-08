Sachsenderby um Play-offs! Das sind die Termine zwischen Eispiraten und Füchsen

Freiburg - Die Eispiraten treffen in den Pre-Play-offs auf die Lausitzer Füchse! In den letzten Hauptrundenpartien gegen Kaufbeuren (5:4 n.V.) und in Freiburg (2:3 n.V.) sammelte Crimmitschau nochmal ordentlich Erfahrung, probierte in den Reihen aus, um für Mittwochabend (19.30 Uhr) top vorbereitet zu sein.

Ab Mittwoch heißt es in den Pre-Play-offs Lausitzer Füchse gegen die Eispiraten - das wird heiß! © IMAGO/Mario Jahn

Dann geht es los im Fuchsbau, wo Weißwasser am Sonntagabend die DEG 5:0 abfertigte. In der Best-of-three-Serie erfolgt Spiel zwei Freitagabend (19.30 Uhr) im Sahnpark. Bei einem möglichen dritten Spiel würde man sich nächsten Sonntag (17 Uhr) nochmal im Fuchsbau wiedersehen.

Eishockey-Sachsen darf sich in jedem Fall auf mindestens zwei weitere heiße Derbys freuen und Eispiraten, die durch ihre Last-Minute-Transfers wieder deutlich mehr Breite im Kader besitzen.

Dazu kehrte Tim Lutz am Freitag nach fast einem halben Jahr verletzungsbedingter Auszeit aufs Eis zurück. Zudem stand Goalie Christian Schneider für Kevin Reich zwischen den Pfosten, um nach seiner Verletzung nochmal Spielpraxis zu bekommen.