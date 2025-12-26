Eispiraten schießen sich für das Sachsenderby warm: Wird am Sonntag die Hütte voll?

Crimmitschau - Die Eispiraten schossen sich mit einem 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) gegen den EC Bad Nauheim für das Derby am Sonntag gegen die Lausitzer Füchse warm.

Sieg! Dylan Wruck war gegen Bad Nauheim an drei Toren direkt beteiligt. © IMAGO/Mario Jahn

Und das war auch herzerwärmend - und bitter nötig bei der Kälte! Der Sahnpark war am Freitagabend bei minus 5 Grad ein wahrer Eisschrank, der aber sofort auftaute, als Verteidiger Gregory Kreutzer (8.) die erstmalige Führung markierte.

So viel sei verraten: Es waren die Abwehrleute, die diesmal Corey Mackin und Co. fast die Show stahlen. Mirko Sacher (34.) und Adam McCormick (38./54.) drehten den Nauheimer Doppelschlag (21.). Mit Kapitän Dominic Walsh (58.), der ins leere Tor traf, knipste dann auch ein Angreifer.

Weißwasser kann kommen! Das Ziel ist klar: ausverkauftes Haus. Dazu bräuchte es 5222 Zuschauer. Da ist Crimmitschau auf einem guten Weg, denn bis Freitag gingen bereits 3390 Tickets im Vorverkauf weg.

"Für uns und die Fans ist es natürlich ein ganz besonderes Spiel. Das letzte Heimspiel dieses aufregenden und emotionalen Jahres - und dann auch noch gegen Weißwasser. Wir rechnen mit einer unglaublichen Kulisse", sagt Eispiraten-Sprecher Aaron Frieß.