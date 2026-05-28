Eispiraten holen Top-Talent aus Kanada

Crimmitschau - Die Eispiraten verstärken sich mit dem deutsch-kanadischen Stürmer Noah Jacy Garthe. Der 20-Jährige spielte zuletzt in der kanadischen Juniorenliga von den West Kelowna Warriors und erhält einen Vertrag über zwei Jahre.

43 Partien, 13 Tore, 31 Vorlagen: Noah Jacy Garthe (20) überzeugte. © Tami Quan Photography

"Noah ist ein talentierter, junger Spieler und möchte perspektivisch in die DEL", so ETC-Teammanager Ronny Bauer.

In der abgelaufenen Saison gehörte Garthe mit 44 Punkten zu den drei besten Vorlagen-Gebern der Warriorrs.

Allerdings durchlief er seine "Ausbildung" in Deutschland. Von Hamburg, über Köln, Kaufbeuren und Schwenningen zog es den gebürtigen Dinslakener 2022 in die Welt.