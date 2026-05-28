Eispiraten holen Top-Talent aus Kanada
Crimmitschau - Die Eispiraten verstärken sich mit dem deutsch-kanadischen Stürmer Noah Jacy Garthe. Der 20-Jährige spielte zuletzt in der kanadischen Juniorenliga von den West Kelowna Warriors und erhält einen Vertrag über zwei Jahre.
"Noah ist ein talentierter, junger Spieler und möchte perspektivisch in die DEL", so ETC-Teammanager Ronny Bauer.
In der abgelaufenen Saison gehörte Garthe mit 44 Punkten zu den drei besten Vorlagen-Gebern der Warriorrs.
Allerdings durchlief er seine "Ausbildung" in Deutschland. Von Hamburg, über Köln, Kaufbeuren und Schwenningen zog es den gebürtigen Dinslakener 2022 in die Welt.
Warum jetzt Crimmitschau? "Weil ich viel Positives über die Organisation gehört habe. Meine Ziele sind, mich im Profi-Eishockey zu beweisen und eine erfolgreiche Saison mit den Jungs zu haben", sagt der Linksschütze.
Titelfoto: Tami Quan Photography