Eispiraten-Goalie Kevin Reich hat bewegende Tage hinter sich

Crimmitschau - Bewegende Tage für Kevin Reich (29)! Vor einer Woche erlebte der Goalie der Eispiraten die Geburt seines zweiten Kindes . Und diesen Sonntag, an seinem 30. Geburtstag, feierte er im Sahnpark mit der Mannschaft - und unter den Augen seiner Familie - gegen Ravensburg (4:0) den zweiten Shutout.

Goalie Kevin Reich (29) hat bewegende Tage hinter sich. © IMAGO/Mario Jahn

"Es ist schön mit der Geburt, und es gibt schlechtere Geburtstage", lacht Reich. Crimmitschau hat die Scharte der beiden Niederlagen gegen Bietigheim und Weiden ausgewetzt und reiht sich in der Tabelle hinter den Aufstiegsaspiranten aus Kassel, Krefeld, Landshut, Düsseldorf und Rosenheim sowie Regensburg ein.

"Schön auch, wieder ein neues Gesicht mit der Mannschaft zu zeigen", sagt Reich und trifft damit voll den Ton seines Chefcoachs.

"Freitagabend war schrecklich, weshalb ich stolz auf die Reaktion bin, die wir gezeigt haben", so Jussi Tuores, dem vor allem die Defensivleistung imponierte. "Ich glaube, da haben wir einen exzellenten Job gemacht vor dem Tor von Kevin und er hat dann den Rest erledigt", erklärt der 36-jährige Finne.