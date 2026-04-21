Eispiraten lassen Schneider ziehen! Kommt jetzt Seidel?

Crimmitschau - Das Spielerkarussell in der DEL2 nimmt richtig Fahrt auf. Die Eispiraten aus Crimmitschau geben Goalie Christian Schneider (26) ab, weil der den Platz vom neuen Eislöwen-Schlussmann einnehmen soll ...

Christian Schneider (26) machte einen starken Job bei seinen Einsätzen und bot den Fans danach noch Tanzeinlagen. © Mario Jahn

Glaubt man der Gerüchteküche, dann wird EHC Freiburgs Fabian Hegmann (25) hinter der Dresdner Nummer 1 – Janick Schwendener (33) – der Back-up. Die freie Torhüter-Position im Breisgau soll Schneider einnehmen. Der 26-Jährige war zuletzt beim ETC nicht die erste Wahl, hatte aber bei seinen zwölf Einsätzen immerhin eine Fangquote von saustarken 93,8 Prozent.

Nach fünf gemeinsamen Jahren endet die erfolgreiche Zusammenarbeit. In der Mitteilung seines Ex-Vereins heißt es, dass Schneider "sich zur kommenden Saison einem anderen DEL2-Klub anschließt".

Er wechselte vor der Saison 2021/22 vom SC Riessersee aus der Oberliga Süd nach Crimmitschau und absolvierte seitdem insgesamt 78 Spiele im Trikot der Eispiraten. Besonders in der Saison 2023/24 kam er mit 30 Einsätzen besonders häufig zum Zug.