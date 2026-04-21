Eispiraten lassen Schneider ziehen! Kommt jetzt Seidel?
Crimmitschau - Das Spielerkarussell in der DEL2 nimmt richtig Fahrt auf. Die Eispiraten aus Crimmitschau geben Goalie Christian Schneider (26) ab, weil der den Platz vom neuen Eislöwen-Schlussmann einnehmen soll ...
Glaubt man der Gerüchteküche, dann wird EHC Freiburgs Fabian Hegmann (25) hinter der Dresdner Nummer 1 – Janick Schwendener (33) – der Back-up. Die freie Torhüter-Position im Breisgau soll Schneider einnehmen. Der 26-Jährige war zuletzt beim ETC nicht die erste Wahl, hatte aber bei seinen zwölf Einsätzen immerhin eine Fangquote von saustarken 93,8 Prozent.
Nach fünf gemeinsamen Jahren endet die erfolgreiche Zusammenarbeit. In der Mitteilung seines Ex-Vereins heißt es, dass Schneider "sich zur kommenden Saison einem anderen DEL2-Klub anschließt".
Er wechselte vor der Saison 2021/22 vom SC Riessersee aus der Oberliga Süd nach Crimmitschau und absolvierte seitdem insgesamt 78 Spiele im Trikot der Eispiraten. Besonders in der Saison 2023/24 kam er mit 30 Einsätzen besonders häufig zum Zug.
Nimmt Pascal Seidel den Schneider-Platz im Sahnpark ein?
In dieser Spielzeit war Schneider ein wichtiger Rückhalt und Teil zahlreicher emotionaler sowie sportlicher Höhepunkte. Dazu zählt unter anderem das Outdoor Game in Klingenthal (7:3-Sieg gegen die Eislöwen). Der Goalie war bei ETC ein echter Publikumsliebling.
Im Gegenzug könnte Pascal Seidel (23) den Schneider-Platz im Sahnpark einnehmen. Der gebürtige Neusser hat DEL2-Erfahrung, stand bereits für die Eislöwen, die Starbulls aus Rosenheim sowie die Lausitzer Füchse zwischen den Pfosten.
Was dem 23-Jährigen fehlt, ist Spielpraxis. Überall kam er nur zu Kurzeinsätzen, dabei war er mehr als stark. In Dresden lag die Fangquote bei 90, in Weißwasser zuletzt bei 93 Prozent.
Der Wechsel würde passen, die Eispiraten erklärten den Schneider-Abgang damit: "Eine weitere Zusammenarbeit kam auch aufgrund der U-Regelung der Liga nicht zustande." Seidel fällt unter die U-Regel. Die Nummer 1 bleibt Kevin Reich (30).
Titelfoto: Bildmontage: Mario Jahn, Lutz Hentschel