Eispiraten: Nikita Quapp fix, nun folgt Torjäger Mackin

Torhüter Nikita Quapp (22) verstärkt die Eispiraten. © Thomas Heide

"Nikita ist ein Goalie mit viel Potenzial. Er wird von uns das nötige Vertrauen bekommen, um der Mannschaft ein sicherer Rückhalt zu sein", sagt Teammanager Ronny Bauer.

Obwohl die Zukunft in der DEL2 infolge der Stadionproblematik lange in der Schwebe war, hatten Bauer und Cheftrainer Jussi Tuores in engem Austausch die Kaderplanung hinter den Kulissen forciert.

"Ich habe die ganze Debatte verfolgt und stets an ein gutes Ende geglaubt. Ich freue mich, dass jetzt alles geklappt hat und sich nun alle voll auf die kommende Saison konzentrieren können. Ich habe viel Positives über den Standort und die Menschen drumherum gehört und hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen, weshalb ich der Meinung bin, dass ich mich hier in Zukunft gut weiterentwickeln kann", sagt Goalie Quapp.

Der 22-Jährige war 2021 in der sechsten Runde von NHL-Klub Carolina Hurricanes gedraftet worden und machte unter anderem als Förderlizenzer bei den Lausitzer Füchsen auf sich aufmerksam, wo er 2023/24 bockstark hielt.