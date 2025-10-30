Eispiraten-Teamchef Bauer blickt aufs erste Saisonviertel

Crimmitschau - Auf dem Eis läuft es für die Eispiraten derzeit sehr ordentlich. Für Teammanager Ronny Bauer ein wichtiger Fingerzeig, dass die Kaderplanung im Sommer richtig angegangen wurde. Bis sie die ersten Früchte ihrer Arbeit ernten können, liegen noch drei Viertel vor den Crimmitschauern.

Hat derzeit gut lachen! Ronny Bauer siegte vor Kurzem bei der Weltmeisterschaft der Rottweiler in Ungarn mit seiner Kessie. Und auch bei den Eispiraten läufts rund. © PR/Team Wieratal & Freunde

Aber wie es sich anfühlt, zu den Gewinnern zu zählen, dieses Gefühl hatte Bauer erst kürzlich - wenn auch auf anderem Terrain. Bei der Weltmeisterschaft der Rottweiler im ungarischen Kecskemet kürte sich der Eispiraten-Macher mit seiner Hündin Kessie vom Kinzigtal zum Champion.

Zurück in Westsachsen nahm er eine vorläufige Einschätzung des ersten Saisonviertels vor, das am Freitag mit dem Heimspiel gegen Freiburg abgeschlossen wird.

"Der bisherige Saisonverlauf hat erwartungsgemäß gezeigt, dass die Liga mehr als eng ist und jeder jeden schlagen kann. Wir hatten einen guten Start und sind im Moment gut dabei, trotz kleiner Schwächen in den letzten Spielen", sagt Bauer.

In allen Bereichen fehle es noch an Konstanz, was man aber nicht überbewerte. Bauer: "Das Trainerteam macht hier einen guten Job, und die Mannschaft hat am letzten Spieltag gegen Ravensburg auch die entsprechende gute Reaktion gezeigt!"