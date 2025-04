Eispiraten wollen Mackin zurück: Pressesprecher auf Mission in Innsbruck

Können die Eispiraten Corey Mackin (30) halten? © IMAGO / Mario Jahn

Mit Tobias Lindberg (29), Scott Feser (29) und Thomas Reichel (25) mussten die Westsachsen bereits drei herbe Verluste in der Offensivreihe hinnehmen. Dafür bahnt sich aber eine spektakuläre Rückholaktion an. Die Eispiraten wollen Play-down-Held Corey Mackin (30) halten!

Dies bestätigte Geschäftsführer Jörg Buschmann gegenüber TAG24 am Montag auf Nachfrage. Pressesprecher Aaron Frieß begab sich dafür auf "geheime Mission" nach Innsbruck, wo der US-Amerikaner Mackin vor seinem Wechsel in den Sahnpark aufs Eis ging.



Frieß sollte sich vor Ort um die organisatorischen Dinge kümmern, quasi den "Spind leer räumen", und wollte am Dienstagnachmittag pünktlich zur Stadtratssitzung zwecks neuem Mietvertrag fürs Kunsteisstadion wieder zurück in Crimmitschau sein.



Dass die Eispiraten die Hängepartie nicht bis zum Äußersten mitmachen wollen, brachten sie in den letzten Tagen wiederholt zum Ausdruck. Bis zum 24. Mai müssen die Lizenzunterlagen eingereicht werden.