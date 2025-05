Entscheidung zum Mietvertrag wieder vertagt: So reagieren die Eispiraten

Crimmitschau - Die Entscheidung über einen neuen Mietvertrag für die Eispiraten geht in die Overtime! Die für den 8. Mai geplante Unterzeichnung hat sich am Dienstagabend zerschlagen. Stattdessen ist jetzt der 15. Mai von der Stadt Crimmitschau als finaler Termin vorgesehen.

Der 24. Mai ist der finale Termin zur Abgabe der Lizenzunterlagen. © Andreas Kretschel

"Im Nachgang der Verwaltungsausschusssitzung am 29. April 2025 wurde entschieden, dass die Sonder-Stadtratssitzung wegen des Nutzungsvertrages über das Kunsteisstadion mit den Eispiraten nicht am 08. Mai 2025, sondern am 15. Mai 2025 stattfindet. Gründe dafür sind unter anderem, dass Unterlagen der Eispiraten noch nicht vorliegen", heißt es in einem Schreiben, das den Stadträten zuging (liegt TAG24 vor).

Dazu machen die Hinweise der Kommunalaufsicht weitere Unterlagen für die Stadtratssitzung erforderlich. Diese könnten erst zu Beginn kommender Woche erstellt werden.

Da nach Geschäftsordnung des Stadtrates in der Regel sieben Tage zwischen Sitzung und Zugang der öffentlichen Unterlagen, also der vollständigen Sitzungsvorlage, sein müssen, macht sich eine Verschiebung der geplanten Sondersitzung notwendig.

Eispiraten-Geschäftsführer Jörg Buschmann sieht die Nerven aller Beteiligten wie Drahtseile gespannt, übt sich aber in Optimismus, zumal die fehlenden Unterlagen seit Mittwoch zur Prüfung vorliegen: "Die Zeit drängt natürlich, denn der 24. Mai als finaler Termin zur Abgabe der Lizenzunterlagen rückt immer näher."