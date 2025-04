Eispiraten: Tag der Entscheidung naht! Stadträte fordern unterschriftsreifen Vertrag

Wie geht es weiter mit den Eispiraten in Crimmitschau? Am Dienstag könnte im Stadtrat eine Lösung gefunden werden.

Von Michael Thiele

Crimmitschau - Die Eishockeyfans in Crimmitschau, Westsachsen, Ostthüringen und überall dort, wo sie es mit den Eispiraten halten, schauen am Dienstagabend auf das, was sich im Crimmitschauer Stadtrat abspielt. Gibt's eine Einigung im Stadionstreit oder geht die Hängepartie weiter? Fakt ist, nicht alle scheinen sich zum Standort zu bekennen.

Die Forderung der Eispiraten-Fans ist klar: Sie wollen auch in der kommenden Saison Eishockey in der DEL2 im Sahnpark sehen. © IMAGO/Mario Jahn CDU-Stadtrat Stephan Theuring hatte vor rund einer Woche auf Facebook einen Satz fallen lassen, der aufhorchen lässt. Unter einem Post seines Parteikollegen, dem Landtagsabgeordneten Jan Löffler (43), zum Doppelhaushalt für den Freistaat Sachsen und Sparzwängen, hatte Theuring geschrieben: "Und deswegen fangen wir bei den Eispiraten Crimmitschau (die uns auf 1,2 Mio. verklagen wollen) und von uns flexible Banden und LED-Licht bezahlt haben wollen, gleich mal an zu sparen." Auch wenn Landes- und Stadthaushalt zwei getrennte Paar Schuhe sind, stellt sich die Frage: Spart die Stadt Crimmitschau an der falschen Stelle? Dresdner Eislöwen Eislöwen-Goalie auch mit 40 nicht satt: "Ich habe ein großes Ziel" AfD-Stadtrat Heiko Gumprecht sieht die Eispiraten als Werbeträger Nummer eins für die große Kreisstadt. Die wird immerhin in Presse, Funk und Fernsehen in einem Atemzug mit den Eispiraten genannt und lockt pro Saison bis zu 100.000 Zuschauer an - so viel wie zum Beispiel Fußball-Regionalligist Chemnitzer FC.

Wird am Dienstag ein neuer, unterschriftsreifer Vertrag vorgelegt?