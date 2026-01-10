Goldhelm Mackin seit einem Jahr bei den Eispiraten: "Atmosphäre ist ein großes Highlight"

Crimmitschau - Vor fast einem Jahr gelang den Eispiraten ein Transfer von immenser Tragweite: die Verpflichtung von Corey Mackin (30), der Mitte Januar vom österreichischen Erstligisten HC Innsbruck in den Sahnpark wechselte.

Crimmitschaus Goldhelm Corey Mackin (30) will auch gegen Regensburg liefern. © IMAGO/Mario Jahn

Der Blondschopf hatte entscheidenden Anteil am Klassenerhalt, war Crimmitschaus Goldhelm in den Play-dows gegen Regensburg. "Ein sehr geschlossenes Team und anspruchsvoller Gegner!", blickt Mackin auf die Begegnungen mit den Eisbären zurück und erwartet ein ähnliches Spiel auch für das nächste Aufeinandertreffen am Sonntag.

Und da wird es wieder auf den 30-Jährigen ankommen, der aktuell mit 40 Punkten aus 33 Partien einer der besten Scorer der DEL2 ist – und, na klar, wieder den Goldhelm trägt. "Ich kannte den Goldhelm in der Vergangenheit nur aus dem Zusammenschnitt von Spiel-Highlights. Ich denke, das fördert das Spiel und stärkt die Interaktion mit den Fans", berichtet der 30-Jährige.

Und wenn einer was von der Interaktion mit den Fans berichten kann, dann Mackin: "Die Atmosphäre ist jedes Mal ein großes Highlight. Die Lautstärke ist enorm, und es macht einfach Spaß, bei so einem Support zu spielen."