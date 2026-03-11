Keine Stolperer erlaubt: deswegen müssen Eispiraten mindestens einmal den Fuchsbau entern
Crimmitschau - Wenn du vom eigenen Mann unsanft vom Eis geholt wirst... Dylan Wruck (33) war nach seinem Siegtor letzten Freitag gegen Kaufbeuren gerade dabei, mit seinen Mitspielern zu feiern, als die Tür in der Flexbande aufging, damit Pressesprecher Aaron Frieß das Ganze auf Video festhalten konnte. Wruck kam ins Straucheln, stürzte rückwärts.
Es soll der letzte Stolperer bei den Eispiraten sein, die ab Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen die Lausitzer Füchse um die Play-offs kämpfen. "Mach dir keine Sorgen. Alles gut, ich war nur überrascht", gab Wruck sofort Entwarnung.
In Crimmitschau geben sie halt auf allen Ebenen vollen Einsatz. Der ist auch in der "Best-of-three"-Serie gegen Weißwasser gefordert.
Da die Füchse Heimvorteil haben und ein mögliches Spiel drei am Sonntag in der Lausitz stattfinden würde, muss den Eispiraten das gelingen, was in der Hinrunde schier unmöglich schien: den Fuchsbau mindestens einmal zu entern.
Mit 2:5 und 2:6 gingen die bisherigen Auswärtsspiele deutlich verloren.
McCormick drittbester Eispiraten-Scorer
Zu Hause gab's zwei Siege (2:1, 3:2), den letzten direkt nach Weihnachten dank Doppelpacker Adam McCormick (25). "Es ist sehr aufregend, das Derby jetzt auch in den Pre-Play-offs zu spielen. Das ist etwas ganz Spezielles. Ich freue mich schon auf die Stadionatmosphäre", frohlockt der 25-Jährige.
Auf den offensivstarken Verteidiger werden die Füchse definitiv ein Auge haben. Teamintern ist McCormick mit 15 Toren und 22 Vorlagen drittbester Eispiraten-Scorer.
Am Wochenende verteidigte er zuletzt mit Alex Vladelchtchikov und Finn Fuchs. Jussi Tuores (36) hatte zur Generalprobe nochmal die Reihen ausprobiert. Was auffiel: Ladislav Zikmund fehlte im Kader als fünfter Ausländer. Gut möglich, dass das auch heute der Fall ist.
McCormick derweil ist gesetzt: "Wird schwer auswärts, ist aber machbar. Wir bereiten uns auf ein extrem wichtiges Spiel vor und fiebern dann dem Heimspiel am Freitagabend entgegen."
