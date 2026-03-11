Keine Stolperer erlaubt: deswegen müssen Eispiraten mindestens einmal den Fuchsbau entern

Crimmitschau - Wenn du vom eigenen Mann unsanft vom Eis geholt wirst... Dylan Wruck (33) war nach seinem Siegtor letzten Freitag gegen Kaufbeuren gerade dabei, mit seinen Mitspielern zu feiern, als die Tür in der Flexbande aufging, damit Pressesprecher Aaron Frieß das Ganze auf Video festhalten konnte. Wruck kam ins Straucheln, stürzte rückwärts.

Der Moment, als Dylan Wruck den Abgang durch die "Hintertür" probte. Spieler und Social-Media-Team nahmen es mit einer gehörigen Portion Humor. Legen die Eispiraten diese Lockerheit heute im Fuchsbau auch an den Tag? © Screenshot Eispiraten Crimmitschau

Es soll der letzte Stolperer bei den Eispiraten sein, die ab Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen die Lausitzer Füchse um die Play-offs kämpfen. "Mach dir keine Sorgen. Alles gut, ich war nur überrascht", gab Wruck sofort Entwarnung.

In Crimmitschau geben sie halt auf allen Ebenen vollen Einsatz. Der ist auch in der "Best-of-three"-Serie gegen Weißwasser gefordert.

Da die Füchse Heimvorteil haben und ein mögliches Spiel drei am Sonntag in der Lausitz stattfinden würde, muss den Eispiraten das gelingen, was in der Hinrunde schier unmöglich schien: den Fuchsbau mindestens einmal zu entern.

Mit 2:5 und 2:6 gingen die bisherigen Auswärtsspiele deutlich verloren.