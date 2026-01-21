Oberkörperverletzung! Solange müssen die Eispiraten ohne ihren Topscorer auskommen

Crimmitschau - Licht und Schatten liegen manchmal so brutal nah beieinander - auch bei den Eispiraten . Erst bestimmt Goldhelm Corey Mackin (30) die Offensive, legt beide Treffer von Tim McGauley (30) und Dylan Wruck (33) zum 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) gegen die Ravensburg Towerstars mit auf. Während seine Kameraden das vor der Minus-Kulisse von 1248 Zuschauern im eiskalten Sahnpark frenetisch bejubelten, fuhr er geknickt in die Kabine.

Goldhelm Corey Mackin (30, l.) verletzte sich am Dienstag beim Spiel gegen die Ravensburg Towerstars. Er fällt vorerst aus. © Thomas Heide

Ein Check an der Bande hatte ihn zuvor außer Gefecht gesetzt. Der US-Boy probierte es im letzten Drittel nochmal, ging aber nach kurzer Zeit wieder hinter die Bande. Dort rotierte er den Oberkörper nach links und rechts, drückte das Kreuz durch. Es half nix, der Goldhelm konnte in der Crunchtime nicht mehr eingreifen.

"Er wird am Mittwoch untersucht und dann werden wir sehen, was er hat", hielt sich Headcoach Jussi Tuores (36) direkt danach bedeckt.

Mackin selbst war direkt nach dem Spiel vom Notarzt ins Krankenhaus gefahren worden, wie Pressesprecher Aaron Frieß TAG24 bestätigte. Nach ersten Untersuchungen konnte er zunächst entlassen werden und begab sich am Mittwoch bei Mannschaftsarzt Dr. Hendrik Baum zum CT. Dort erfolgte die Diagnose Oberkörperverletzung.

Mackin fällt voraussichtlich drei Wochen aus. Glück im Unglück: ein vorzeitiges Saisonaus steht demnach nicht zu befürchten. Das wäre auch der GAU.