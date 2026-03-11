Pleite im Pre-Playoff-Derby! Eispiraten müssen jetzt zwei Match-Pucks abwehren

Weißwasser/Oberlausitz - Spiel eins der Pre-Play-off-Serie zwischen den Füchsen und den Eispiraten hat ganz genau das gehalten, was das heiße Derby versprach: Es gab ein wildes Auf und Ab im ersten, einen Abnutzungskampf im zweiten und dritten Drittel und nervenaufreibende Spannung in der neunminütigen Overtime. Am Ende dreht Weißwasser ein 0:2 und gewinnt in der Overtime mit 3:2 (2:2, 0:0, 0:0).

Die Eispiraten kamen gut ins Spiel und gingen durch Benjamin Corbeil (24, l.) in Führung. © Thomas Heide

Was bitteschön war das für eine atemberaubende Achterbahnfahrt im ersten Abschnitt? Crimmitschau mit der 2:0-Führung, die die Füchse binnen 14 (!) Sekunden egalisierten.

"Das ist Play-off-Hockey, ein rauf und runter", sagte Eispiraten-Goldhelm Corey Mackin zum wilden Beginn. Es wäre der passende Spruch für eine Rollercoster-Attraktion. Nichts anderes waren die ersten 20 Minuten: Anschnallen und viel Spaß bei der wilden Fahrt!

Adam McCormick mit dem präzisen Pass in den Slot zum erst kürzlich verpflichteten Benjamin Corbeil (8.) - 0:1. Philipp Kuhnekath (18.) legte nach - der Treffer hatte auch nach Videobeweis bestand. Die Füchse geschockt? Mitnichten!

Adam Brady (18.) und Clarke Breitkreuz (19.) drehten das Ding in Windeseile. Wahnsinn! Der Fuchsbau außer Rand und Band.

Das Nervenkostüm der Gäste durch den Doppelschlag kurz vor der Pause aber nicht angekratzt. Im Mittelabschnitt hatte Verteidiger Gregory Kreutzer (40.) die neuerliche Führung auf der Kelle, scheiterte von der Blauen aber knapp am Pfosten.